8月の記録的な大雨から8日で2か月です。被害の爪痕が未だ残るところもありますが、被災地の復興は着実に進んでいます。霧島市にある黒酢の醸造元は、壺畑が被害に。復旧作業が進み10月下旬から秋の仕込みを行えることになりました。



(記者）

「2か月前の大雨の影響で土砂崩れが起きた国道223号線です。通行止めとなっていますが、きょうも復旧作業が進められています」



2025年8月8日、県内で線状降水帯が2度発生し、姶良市や霧島市を中心に大きな被害に見舞われました。





県によりますと国道10号など県内11か所が通行止め、1か所が片側通行規制となっています。霧島市の国道223号は、現在も全面通行止めが続いていますが、10月中には片側交互通行となる見込みです。霧島市福山町で黒酢を製造する宇都醸造。2カ月前、黒酢の壺畑が大きな被害を受けました。（宇都醸造・武元勝社長）「来た時には土砂が流れ込んでいる状況だった。水もどんどん流れ込んでいたので、川みたいな状態になっていた。今までにない光景。こんなのは初めてだった」2年近く熟成していた黒酢壺約130個が土砂に埋もれたり、倒れるなどしました。約4トンの黒酢を廃棄し、被害額は800万円以上にのぼりました。（宇都醸造・武元勝社長）「雨水が入っているのは廃棄。大丈夫そうな壺も3列くらいは安全をみて処分した、少量でも雨水が入っていたらまずいので、泣く泣く処分」約1か月間の土砂の撤去作業に加え、厳しい残暑という気象条件も重なり例年より1か月程遅れて仕込み作業をすることになりました。（宇都醸造・武元勝社長）「黒酢を処分しないといけなくなったのはすごくつらいし悔しかった。いつも通りのいい黒酢になるようにという思いを込めて、仕込みをしっかりと1ヶ月していく」秋の仕込み作業は10月22日から行うということです。