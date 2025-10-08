マイナス8kgの裏側にあった、ギズ編集者の“健康ギア沼”
最近、ギズモード編集部の中橋が「本気の健康モード」に突入したようだ。
「いろいろあって…」と多くを語らないものの、食事制限と筋トレを始めて約2ヶ月でマイナス8kg。「体重×2gのタンパク質を摂らなきゃいけない」と語る姿は真剣そのものである。とはいえ、毎日、食事だけで200g以上のタンパク質を摂るのは現実的じゃない。そこで目をつけたのが、効率よく栄養を摂取できるトレーニング補助アイテム。
プロテインからEAA、さらにはトレーニングギアまで──いま彼がリアルに使っている“健康維持の相棒”たちを、一気に紹介していこう。
（この記事は、先日おこなわれた「Amazonプライム感謝祭ライブ配信」をもとに制作しています。ぜひアーカイブでゆるゆるとご覧ください。）
プロテイン＆周辺ツール
■ REYS ホエイプロテイン（カフェオレ風味）
水割りでもカフェラテのようで、人工甘味料のクセも比較的控えめ。飲んだ瞬間の“想像を超えた美味しさ”に2人がそろって驚愕。
「香りからもうスタバ。プロテインって言われなかったら気づかないレベルでうまい。水でこれなら最高。これなら続けられる」（中橋）
「めっちゃうまい、びっくりした。人工甘味料の味しない。ただのカフェラテ。もうカフェで出てくる味」（前野）
画面外から登場した綱藤も、一口飲んで「うまっ」と言って去っていきました。
■ 電動プロテインシェーカー（USB-C充電）
底面の小型ミキサーで、プロテインを素早く撹拌。ボトルとモーター部が分離する構造で、そのまま注げて洗浄も楽。さらに食洗機OKとのこと。
「これやばい、めちゃくちゃ便利。振らなくてもダマにならん。USB-C充電だし、光るしで、もうこれガジェット」（中橋）
「ほんとに混ざってる。泡立たないし、静か。モーター部が外れるから洗うのも楽そう。食洗機OKってレビューもあったし」（前野）
ライブ中には「めっちゃいいぞこれ！」と連呼するふたり。“作るのがめんどくさい→やらない”問題を解決する救世主として高評価。
ちなみに、このシェーカーは関係ないですが、プロテインは「水→粉」の順で入れるとダマになりにくいと、視聴者がコメントで教えてくれました。
■ 長ーい軽量スプーン
「プロテインの袋の中のスプーンって埋もれるじゃん。あの瞬間の絶望感、やばい」（中橋）
「わかる。あの埋もれた瞬間に『もういいや』ってなる。」（前野）
そんな、“大袋の底に純正スプーン沈む問題”を解決。すり切り計量もしやすく、袋に手を突っ込まずにすくえるのが快適。
「ぴょんって出てくるのがいい」（前野）
「すくいやすさハンパない。これだけでテンション上がる」（中橋）
“地味に革命的”なアイテムとして大盛り上がり。スプーンでこんな盛り上がれるとは。
ワークアウト中のサプリ
■ EAA（必須アミノ酸）
EAAとは、“必須アミノ酸”。タンパク質より吸収が早く、筋トレ中に飲むと“カタボリック”（筋肉が分解されてエネルギー源になる状態）を抑えてくれる、と中橋談。
ラズベリーカシスを試飲を試飲した前野は、「めっちゃ濃い、グミを溶かしたみたいな“アメリカン”な甘さ」と表現。
「運動中の疲労感あるとき絶対うまい。濃いほうが“飲んだ感”あるし疲労回復しそう」（前野）
「炭酸で割っても良さそう。朝やトレーニング中に飲む想定」（中橋）
■ 手振りシェーカー（螺旋リブ構造）
こちらは電動ではない手振りタイプ。
ボトル全体の内部がぐるっと螺旋状になっていることで水流が生まれ、攪拌ボールなしでも混ざりやすい設計。
「縦に振ると“横回転”が加わってくるくる回るの、面白い。」（中橋）
「キャップちょっと少し硬いけど、安心感あるね。」（前野）
ウェア／トレーニングギア
■ パワーグリップ
「背中のトレーニングって腕が先に疲れちゃうんよ。バーをグッて持つから、握力が先に死んで背中まで効かない。それを解決してくれるのがこれ。これ使うだけでめちゃくちゃ背中に効くんよ。」（中橋）
中橋が実演しながら「マジでおすすめ」「感動した」と熱弁。
前野は、「背中に効かせるのって難しいよね」と共感しつつ、“握力の壁を越えさせてくれるギア”として中橋が終始大絶賛していました。
■ ベアフット系トレーニングシューズ
厚底シューズでスクワットをした際、不安定さを感じて怖かったという中橋が購入したのが、ソールが極めて薄く裸足に近い感覚で地面をとらえられるベアフット系トレーニングシューズ。
「地面感じる！靴下みたい」「グリップめっちゃある」「柔らかいけど安定感あるね」「地面を“つかむ”感覚が気持ちいい」（中橋）
と、試着しながらとにかく大興奮。レビューでは“ワンサイズ下推奨”の声も多かったそうで、レビューを確認しつつもジャストサイズを購入してみたという中橋も「ワンサイズ下がよかったかも。でも足の形が変わって広がってくるらしいんだよね」とのこと。