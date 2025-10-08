「青春か」上地雄輔、ロバート秋山と夜の公園で無邪気な2ショット「仲良くていいね」「ゆうちゃんは、半袖！秋山さんは、短パン！（笑）」
俳優の上地雄輔（46）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次（47）と、プライベートとみられる2ショット写真を公開した。
【写真】「青春か」夜の公園で無邪気な2ショットを披露した上地雄輔＆秋山竜次
上地は「ひと夏分の蚊に喰われました #ロバートの秋 #メシ後に公園で語らい 気付けば2人でボッコボコ ここで秋らしく一句 刺しを食い、刺されて喰われる、青春か（蚊）」とのコメントとともに、夜の公園で無邪気にポーズを取る2ショットを投稿した。
この投稿にファンからは「仲良くていいね」「ゆうちゃんは、半袖！秋山さんは、短パン！（笑）確かに！今年の夏、蚊に刺されてないかも」「嬉しいツーショットです」「秋山さんと何時までも仲良しでいて下さい」「雄ちゃん、秋らしい一句うまい」などのコメントが寄せられている。
