タレントの若槻千夏（41）が7日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・36）に出演。過去に参加したパーティーで出会った有名人への怒りをぶちまける場面があった。

心理テストを題材に若槻がトークを繰り広げるという構成の番組。この日は「鍋に勝手に大量に入れられたら嫌な食材は？」との心理テストが出題され、若槻はパクチー、ニンニク、白菜、豆腐の4択からパクチーを選択した。

この心理テストからは「苦手に感じている人のタイプ」が分かるといい、パクチーを選んだ人は「個性的すぎる人が苦手」と感じている傾向があると明かされた。これに若槻は「はい、本当にそうです」と大きくうなずいた。

そして「アパレルもやってるんですけど、打ち合わせでおしゃれ過ぎるメガネで来る人とか嫌。スナフキンみたいな帽子で来る人も居る。個性強っみたいな人も苦手」とし、過去に参加したパーティーでのエピソードを展開。若槻が参加したパーティーには有名人が参加しており、その人物は特徴的な帽子を被っていたという。「その有名人、人気者なんですよ。皆で写真を撮る流れになったんですけど、そのスナフキン帽が写真NGなんでって言ったんですよ」とし、「帽子脱げ！そんなに目立つ帽子を被ってきて！目立つのが嫌なんだったら！」と吠えまくっていた。