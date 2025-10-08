三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は8日、15分拡大で第2話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

次回予告。初回（10月1日）、いざなぎダンカン役の小池栄子＆リカ役の二階堂に続き、今度は毛脛モネ役の秋元才加がダンスシーンを披露。無料案内所のおばば（菊地凛子）は久部三成（菅田将暉）に「獅子座の女に救われるね」と“予言”。果たして、誰なのか。

【第2話あらすじ】

風営法の改正でストリップショーが厳しく規制されるようになり、2年前の熱狂が嘘のように寂れてしまったWS劇場。パトラ鈴木（アンミカ）が踊るショーの客席は閑散とし、まるで盛り上がらない。

久部三成（菅田将暉）はWS劇場の法被を身にまとい、パトラのショーのピンスポを担当することになった。前夜、支配人の浅野大門（野添義弘）から「うちで働いてみないか」と誘われたのだ。劇場スタッフの伴工作（野間口徹）に連れられ、久部がダンサーたちの楽屋へあいさつに訪れると、倖田リカ（二階堂ふみ）と再会し…。