King Gnuメンバーがアニメキャラ化！USJ「ゾンビ・デ・ダンス」テーマソング「SO BAD」MVのプレミア公開が決定
King Gnuが、9月5日に配信リリースした新曲「SO BAD」のMVを10月9日21時よりプレミア公開する。
■スピーディーなアクションシーンに注目
「SO BAD」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲。King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的な楽曲となっている。
今回のMVはメンバー4人がキャラクター化された、King Gnu史上初のフルアニメーション映像となっている。監督・原案はPERIMETRON・OSRIN、制作はA-1 Picturesが担当。
OSRINによるオリジナルストーリーが展開されるなか、キャラクター化されたメンバーたちによるスピーディーなアクションシーンに注目だ。
■King Gnu常田大希 コメント
アニメーション表現が昔から大好きだったので、キャリア初期からアニメーションを用いた作品を事あるごとに作って参りましたが、遂に夢の一つだったKing Gnuの手描きアニメーションをOSRINとA-1 Picturesさんのタッグで実現していただき感謝感激最高で最高です。エメえええ。
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SO BAD」
■【画像】MVの場面写真
■【画像】King Gnuのアーティスト写真