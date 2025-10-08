King Gnuメンバーがアニメキャラ化！USJ「ゾンビ・デ・ダンス」テーマソング「SO BAD」MVのプレミア公開が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuが、9月5日に配信リリースした新曲「SO BAD」のMVを10月9日21時よりプレミア公開する。

■スピーディーなアクションシーンに注目

「SO BAD」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲。King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的な楽曲となっている。

今回のMVはメンバー4人がキャラクター化された、King Gnu史上初のフルアニメーション映像となっている。監督・原案はPERIMETRON・OSRIN、制作はA-1 Picturesが担当。

OSRINによるオリジナルストーリーが展開されるなか、キャラクター化されたメンバーたちによるスピーディーなアクションシーンに注目だ。