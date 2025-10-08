バレーボール男子日本代表の髙橋藍が率いるサントリーは8日、東京都・有明アリーナで石川祐希を擁するチャンピオンズリーグ（CL）覇者ペルージャとのエキシビションマッチ第2戦を行う。

前日に行われた第1戦ではサントリーが1セット目を先取したものの、欧州王者が怒涛の追い上げを見せセットカウント3ー1で逆転勝ちを収めた。第2戦で日本王者の巻き返しなるか。

■日本王者、石川祐希擁するペルージャとの第2戦へ

SVリーグ連覇を目指すサントリーがイタリア・セリエAの名門ペルージャに2度目の挑戦だ。

前日の第1戦では1万4001人の観客の前で欧州王者を相手に一進一退の攻防を見せるも、3ー1（20ー25、25ー21、26ー24、22ー21）で敗れた。

試合では男子日本代表の主将を務める石川が勝負強さを発揮。要所で連続サービスエースを奪うなど計4本のサービスエースを決めてゲームの流れを作った。

サントリーは2季目の髙橋が主将に就任したほか、日本代表セッターの関田誠大、リベロ小川智大らを獲得するなどSVリーグ2連覇を目指す。第1戦では日本、イタリア、アルゼンチン代表のキャプテン3人が一時コートに揃うなど世界レベルのメンバーが集まるペルージャ。強豪への挑戦で、シーズン開幕に弾みをつけることができるか。

日本バレーボール界の2大エースが直接対決する“ドリームマッチ”の第2戦に注目だ。

■試合情報

サントリーvs.ペルージャ

試合開始：日本時間 10月8日（水）19時00分

ライブ＆見逃し配信：FOD

CS放送情報：フジテレビONE