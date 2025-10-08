7人組アイドルグループ「fav me」が「TOKYO IDOL FESTIVAL」で開催された「にしたんクリニックNダンス選手権」で見事優勝。メンバーの川岸瑠那が、エクスコムグローバル株式会社本社で西村誠司社長との対談後、取材に応じ胸の内を明かした。（「推し面」取材班）

「まさか社長が選んでくれるとは。ワンチャンあるんじゃないかって」。川岸には確かな直感があった。自身にとってもグループにとっても初参戦となったTIFの舞台。独特の熱気に気圧されそうな中でも、冷静に待っていた。

選手権の課題は、「にしたん」の「N」を取り入れたダンス。バキバキのロックダンスと真顔を貫くシュールなパフォーマンスは、観客の笑いを誘った。「ファンの人がにやけていても、私たちはドヤ顔で。笑っちゃいやすいタイプなので、そこは頑張りました」。勝因を問われると、「どこのグループよりも『N』の要素を前面に出せたこと」と分析する。審査員を務めた西村社長からもその点を高く評価された。審査員に的確に届けるアピール力。それが、fav meに栄冠をもたらした。

優勝副賞は「にしたんクリニック」のタクシー広告出演権。これが、川岸のプライベートな一面を明るみに出した。「私、すぐにタクシーに乗っちゃうんです」。放送期間中は「お母さんに怒られない乗り放題期間」と決め、何度も自身のCMに遭遇したという。「メンバーの丸山蘭奈とほろ酔いで乗ったらCMが流れてきて、2人で大騒ぎしました」。車内でゲラゲラ笑いながら撮った動画は、最高の思い出になった。

そんな天真爛漫な彼女だが、グループの強みを「愛され力」だと語る。わがままを言っても、スタッフやマネジャーは愛を持って応えてくれる。「プライベートよりfav meを優先してくれるんです」。ステージを支えるチームとの強い信頼関係。それこそが、fav meのパフォーマンスを何倍にも輝かせる推進力となっている。

目標は明確だ。「家族や友達が周りの人に自慢できるような、誰もが知っている存在になりたい」。テレビをつければそこにいるような、国民的なアイドルへ。原動力は、いつも応援してくれる大切な人々への感謝だ。

タクシーの中で見たのは、夢の始まり。"みんなの自慢の存在になる"。その真っすぐな思いが、川岸をまた次のステージへと走らせていく。