今年6月から地震が相次いでいるトカラ列島近海。地震で打撃を受けた島の生産者を応援しようと、鹿児島市の山形屋では、今月いっぱい「トカラフェア」が開かれています。8日からは、鹿児島出身の写真家、中村一平さんによるトカラ列島の風景を切り取った写真展も始まりました。船から臨む悪石島や、県の天然記念物、トカラ馬。大名タケノコ、島らっきょうなど、山形屋食堂の「トカラ定食」に使われている食材も。さらに、島の食生活を支えてきた「食生活改善推進員」通称“食改さん”も笑顔で写ります。食を通して島の健康を守る、女性たちの地道な努力が伝わります。（中之島の生産者・岡田尚也さん）「トカラを知ってもらうにあたり、どんなものがその島でつくられているのか、どんな形で料理されるか、島の生産者にとっても、楽しんでもらう姿を見るのは嬉しい。ありがたいイベント」写真展は今月26日まで開かれています。