7人組アイドルグループ「fav me」が、今夏開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL」内の「にしたんクリニックNダンス選手権」で優勝という快挙を成し遂げた。結成わずか５カ月。つかんだ栄光の裏側と、すでに見据える大きな未来とは――。メンバーの澪川舞香がエクスコムグローバル株式会社の本社で取材に応じ、その胸の内を明かした。（「推し面」取材班）

真夏のアイドルフェス。その一角で開催された「にしたんクリニックNダンス選手権」のステージ袖で、メンバーは息をのんでいた。「他のグループの方たちのパフォーマンスを見て、やばいねって…。うちはダメかもしれない」。澪川舞香は、当時の心境をそう振り返る。手応えなど、まったくなかった。

だからこそ、優勝グループとして「fav me」の名前が呼ばれた瞬間は、喜びよりも驚きが勝ったという。「え、みたいな。めちゃめちゃびっくりしました」。勝因を問うと、少し考えてから「フレッシュさなのかなって思います」と答えた。キャリアで勝る他のグループに対し、結成５カ月という彼女たちの武器は、まだ何色にも染まっていない可能性そのものだったのかもしれない。

パフォーマンスでこだわったのは、「N」マークを取り入れたキャッチーな振り付け。中でも「Choo Choo TRAIN」の動きを取り入れたパートは、グループの遊び心が詰まったハイライトだった。その全力のパフォーマンスが、審査員とファンの心を確かにつかんだ。

優勝特典として、自分たちが出演するタクシー広告が流れた。澪川は「初日から絶対見たいと思って」と、自らタクシーに乗り込んだという。いつ流れるか分からないCMを、スマートフォンのカメラを構えて待ち続けた。「タクシーの運転手さんに、このCMに出演している人が乗っているんだよって言いたくなりました。言わなかったですけど」。はにかみながら語るエピソードに、スターダムを駆け上がり始めた彼女の、等身大の姿が垣間見えた。

グループの魅力を尋ねると、澪川は「みんな顔がかわいいです。うちのグループ、みんなビジュアル担当です」と言い切る。それは単なる自信ではなく、共にステージに立つ仲間への絶対的な信頼の証しだ。

素晴らしいスタートを切った「fav me」だが、決してここで満足はしていない。デビュー時から掲げる目標は「武道館」。しかし、と澪川は続ける。「武道館はもうあくまでも通過点に考えていて」。その視線の先には、事務所の先輩であるFRUITS ZIPPERらが立つ、さらに大きなステージがある。「自分たちもやっぱりそこを目指して頑張っていきたい」。その言葉に、新人らしからぬ強い意志が宿っていた。

優勝という大きな追い風を受けた「fav me」の航海は、まだ始まったばかりだ。その瞳が捉えるのは、武道館の、さらにその先のまだ見ぬ景色である。