　8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比260円高の4万8020円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては285.01円高。出来高は2073枚となっている。

　TOPIX先物期近は3250ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.34ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48020　　　　　+260　　　　2073
日経225mini 　　　　　　 48015　　　　　+255　　　 34591
TOPIX先物 　　　　　　　　3250　　　　 +12.5　　　　3015
JPX日経400先物　　　　　 29290　　　　　+140　　　　 217
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　+3　　　　 111
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース