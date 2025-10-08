日経225先物：8日19時＝260円高、4万8020円
8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比260円高の4万8020円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては285.01円高。出来高は2073枚となっている。
TOPIX先物期近は3250ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.34ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48020 +260 2073
日経225mini 48015 +255 34591
TOPIX先物 3250 +12.5 3015
JPX日経400先物 29290 +140 217
グロース指数先物 748 +3 111
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
