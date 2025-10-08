エステティック業界の第一線で活躍する美容家の特別授業が、大村市の向陽高校で行われ、生徒たちは技術や心構えを学びました。

講師を務めたのは、全国で約70店舗のエステサロンを展開する、たかの友梨さんです。

（たかの友梨さん）

「エステは “美人” をつくるんじゃない。“健康で美しい人” をつくるお手伝いをするんだ」

特別授業では、生徒たちが日頃から学んでいる技術を、たかのさんがチェック。

（たかの友梨さん）

「ここは力を緩めないと、青くなりやすいから。少し緩める」

体のエステでは、施術する場所によって “力の加減” を使い分けることが重要になります。

実演を交えながら指導しました。

また 顔のエステは、相手の肌質などにあわせて施術することが大切だと伝えました。

（向陽高校 エステティック科 生徒）

「業界の中でもトップクラスの方に指導してもらえる機会は高校生のときにはないこと。今後に生かしていきたい」

（向陽高校 エステティック科 生徒）

「プロの方から自分の実技を見てもらう機会があって、とても緊張した。技術力をもっと上げて、たかのさんみたいなエステティシャンになりたい」

第一線で活躍する憧れの講師から、指導を受けた生徒たち。

今後はエステの実技試験に挑戦し、それぞれの夢へ羽ばたきます。