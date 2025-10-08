7人組アイドルグループ「fav me」が、8月に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL」内のステージで快挙を成し遂げた。結成わずか5カ月ながら、「にしたんクリニックNダンス選手権」で見事優勝。その副賞として手にしたタクシー広告出演は、グループの知名度を大きく押し上げる一歩となった。「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバル株式会社の本社で取材に応じたメンバーの小野寺梓。この“初勝利”に込めた思いと、その先に見据える夢を明かした。（「推し面」取材班）

「グループで何かに勝つ経験がなかったので、すっごく嬉しかった」。優勝グループとして「fav me」の名が呼ばれた瞬間、ステージ上のメンバーは誰もが驚きに目を見開いた。小野寺自身も「多分みんな勝つと思っていなかった」と当時の心境を語る。しかし、その勝利は決して偶然ではなかった。

勝因を問うと、まずファンの存在を挙げた。「ファンの人がめっちゃ頑張ってくれて。優勝させるために他のファンの人を連れてきてくれたりもしたんです」。その熱意に応えるため、メンバーもただ踊るだけでは終わらなかった。パフォーマンスでこだわったのは、自信に満ちた「ドヤ顔」。そして、優勝を決定づけたのは、小野寺が壇上で行った"演説"だった。「にしたんの社訓を覚えて。それが社長さんに刺さったのかも」。単なるダンスバトルに終わらせない。アイドルとして培ってきた9年間の経験が、ここ一番の"勝負勘"を研ぎ澄まさせた。

この優勝は、グループに確かな手応えをもたらした。タクシーで放映されたCMは「ファンじゃない人からも報告が来るくらい」の反響を呼んだ。アイドル仲間や業界関係者から「見たよ」と声をかけられる日々。何より「CMを見たことをきっかけに、特典会に来てくれたんです」という新しいファンの存在が、メンバーの努力が確かに届いている証となった。

「ここに集まるまでにそれぞれいろんな活動をしてきた子たちが集まっているので、パフォーマンス力がデビュー5カ月のものではないと思います」。グループの強みをそう語る小野寺。順調な滑り出しを見せる「fav me」だが、彼女の胸には長年抱き続けてきた不動の目標がある。

「自分はもうアイドル9年目なんですよ。ずっと武道館を目標にやってきたので、グループとしても絶対に立ちたい」。その言葉には、並々ならぬ決意がにじむ。思いが強すぎるあまり、他のメンバーからは「武道館でやめないでね」と心配されることもあるというが、笑って首を振る。「（武道館が）最後じゃないです」と。

武道館、そしてその先にある「伝説のアイドル」へ。小野寺の快進撃は、まだ始まったばかりだ。