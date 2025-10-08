7人組アイドルグループ「fav me（ファボミー）」の小野寺梓、川岸瑠那、中本こまり澪川舞香が、「にしたんクリニック」などを手掛けるエクスコムグローバル株式会社の本社（東京都渋谷区）を訪問。同社の西村誠司社長の取材を受ける形で対談した。この模様はTikTokでも公開されている。（「推し面」取材班）

fav meは、8月に開催されたアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」（TIF）内で開催された「にしたんクリニックNダンス選手権」で見事優勝。特典として、「にしたんクリニック」のタクシー広告出演権を獲得した。対談の冒頭、西村社長が優勝後の反響を尋ねると、メンバーからは喜びの声が上がった。

「タクシーヘビーユーザーだったのでめちゃくちゃ嬉しかったです」と語ったのは川岸。優勝という栄誉に加え、タクシー広告に出演できるという具体的な特典が、大きな喜びにつながった。中本は「ファンの人たちと一緒に勝ち取った1位。（会場に）いなかった方にも『タクシー広告見たよー』とか、そういう喜びの声がたくさんありました」と、ファンとの一体感を強調した。

また、澪川は「広告を見るためにタクシーに乗ってくださるファンの方もいて、自分も広告が流れていた1週間は毎日タクシーに乗りました」と、ファンと自身の熱狂ぶりを明かした。

一方、西村社長も、広告を見た周囲から「社長、どういう路線を目指してるんですか？」と聞かれることがあったと笑いながら明かし、対談は和やかな雰囲気で進んだ。

対談では、メンバーの自己紹介も行われた。小野寺は、特技のマイメロディのモノマネを披露する一幕も。最後に今後の目標を問われた小野寺は「私たちfav meは、まずは日本武道館に立つことを目標にしています」と力強く宣言。結成4〜5カ月というフレッシュなグループながら、大きな夢を掲げた。

西村社長から「いつ立ちたいとかあるんですか？日付を区切った方がより実現する」と促されると、小野寺は「めっちゃ大変なことだけど、2年」と具体的な目標を設定。西村社長は「言いました！2年で武道館を目指すということなので、ファンの皆さんも一緒に併走して、夢が実現できるように応援頑張ってください」とエールを送り、対談を締めくくった。ファンと共に掴んだチャンスをきっかけに、fav meがさらなる飛躍を遂げることが期待される。