7人組アイドルグループ「fav me」が、真夏の祭典「TOKYO IDOL FESTIVAL」内で開催された「にしたんクリニックNダンス選手権」で優勝を果たした。メンバーがエクスコムグローバル株式会社の本社で行われた取材に応じ、中本こまりが優勝の裏側、そしてファンとつかんだ栄光の先に見据える新たな目標を明かした。（「推し面」取材班）

「趣旨が違った。もう終わったね、って」。優勝グループとして「fav me」の名前が呼ばれた瞬間、中本は驚きを隠せなかった。ステージ上で仲間と顔を見合わせた彼女の脳裏には、数分前までの諦めの感情が渦巻いていた。

大会の課題は「にしたん」の「Nマーク」を取り入れたダンス。多くのグループが小道具やコメディー要素で会場を沸かせる中、「fav me」はダンス講師の振り付けを実直に、真面目に踊りきった「これは負けを認めよう」。そんな覚悟すら固めていた。だが、結果はまさかの優勝。その実直さが、逆に審査員の心をつかんだのかもしれない。

もちろん、ただ真面目に踊っただけではない。「Choo Choo TRAIN」のフォーメーションで先頭に立った際は「自分の顔で決まる」と覚悟を決め、観客だけでなく、審査員席の3時のヒロインにまで視線を送った。ステージの隅々まで気を配り、一瞬のチャンスを逃さない。その 勘どころ こそが、初の栄冠をもたらした最大の要因だった。

「ファンの方と初めてつかんだ1位。すごい思い出ができました」その言葉には実感がこもる。副賞としてタクシーで放映された広告も、その思い出の一つだ。「私、すっごいケチで普段はタクシーにあんまり乗らないんですよ」と笑うが、たまたま乗車した際に自身の映る広告が流れ「お金が返ってきた気持ち」になったという。運転手に「これ流れているんで見てください」と声をかけたエピソードは、中本の飾らない人柄を物語っている。

この「ファンとの思い出」こそが原動力だ。「fav me」は月に10本を超えるライブがあっても、1本ごとにリハーサルを重ね、当日も2度の確認を欠かさない。「今日しか来られない人もいる」。その意識が、ステージパフォーマンスへの並々ならぬこだわりを生む。

だからこそ、目標が変化した。「日本一大きいステージ」という夢は、今、新たな形をとる。「大きいステージに立つと、ファンの方に距離を感じさせてしまうのが辛い。心の距離が遠くなったら、自分がアイドルを楽しくやれる気がしないんです」

「いつまでも、みんなの記憶に残れるようなアイドルになりたい」。物理的な距離がどれだけ離れても、心の距離だけは誰よりも近くに。真の挑戦は、まだ始まったばかりだ