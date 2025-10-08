今夏開催されたTOKYO IDOL FESTIVALの「にしたんクリニックＮダンス選手権」で優勝した7人組アイドルグループ「fav me」の小野寺梓、川岸瑠那、中本こまり、澪川舞香が「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバル株式会社の本社を訪問。同社の西村誠司社長との対談に臨んだ。華やかなオフィスで、敏腕社長と対峙した４人が胸に刻んだものとは――。（「推し面」取材班）

ダンスでつかみ取った大きなチャンス。だが、この日の"ステージ"は、まばゆい照明が照らすライブ会場ではなく、都心の一等地にそびえるオフィスタワーの一室だった。対談を前に、メンバーたちはどこか緊張した面持ちで口々に"社長像"を想像していた。

「すごいギラギラした社長さんが来るかなって思ったら、めちゃくちゃ朗らかで」。そう語るのは中本だ。世間が抱く成功者のイメージ。しかし、実際に現れた西村社長の姿に、その先入観は裏切られることになる。澪川も「世間一般の社長のイメージと違って、すごい気さくにお話してくださって」と、そのギャップに目を丸くした。

対談が進むにつれ、4人が惹きつけられたのは、その人柄だけではなかった。川岸は「fav meが7人組で、デビューしたばかりという細かい情報まで知ってくださってたのがすごい嬉しかった」と明かす。さらに中本は「TikTokを撮る時も完璧に質問を覚えてきてくださって。すごく真面目な方なんだなって」と、柔和な笑顔と遊び心のあるスーツの裏にある、徹底した準備と誠実さに感心した。

この出会いはメンバーに、新たな視点を与える。小野寺は力強く言い切った。「偉い人なのに腰が低い。こんな人になりたいなってすごく思いました。お金を稼げる自立した女性になりたくて」。きらびやかなオフィスに圧倒され、「家賃を聞いちゃいました」と無邪気に笑う姿の奥に、確かな野心が宿る。アイドルという夢の先に、一人の人間としてどう生きるか。その具体的な目標が、輪郭を帯び始めた瞬間だった。