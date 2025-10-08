IVEウォニョン、美デコルテ際立つドレス姿披露「お姫様みたい」「美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が、10月7日に自身のInstagramを更新。美しいデコルテを披露し、反響が寄せられている。
【写真】ウォニョン、肩出しドレスで大胆美デコルテ披露
ウォニョンは、現地時間7日にパリで開催されたファッションブランド「miumiu」のファッションショーに参加した際のショー会場や会場外でのオフショットを複数枚公開。グレーのセットアップキャミソールドレスを着こなして美しいデコルテを披露している。
この投稿には「可愛い」「お姫様みたい」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ウォニョン、肩出しドレスで大胆美デコルテ披露
◆ウォニョン、美デコルテ披露
ウォニョンは、現地時間7日にパリで開催されたファッションブランド「miumiu」のファッションショーに参加した際のショー会場や会場外でのオフショットを複数枚公開。グレーのセットアップキャミソールドレスを着こなして美しいデコルテを披露している。
◆ウォニョンのドレス姿に反響
この投稿には「可愛い」「お姫様みたい」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】