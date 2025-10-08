【撮影会で見つけた“今撮れる注目美女”紹介】「フレッシュフェス2025」出演モデルから6名
【モデルプレス＝2025/10/08】5日、埼玉県・しらこばと水上公園プールにて「フレッシュフェス2025大団円 in しらこばと水上公園」が開催。ここでは、100名近い出演モデルの中からモデルプレスが注目した美女を紹介する。
【写真】水着美女がズラリ集結
“千葉県で発生した爆乳高気圧”こと未梨一花。チャームポイントは「乳。皆さんが評価してくださる育て上げたIカップですね」。
【未梨一花を作る3大要素】
1.米（食べることが大好き。中でも米は毎日）
2.仕事（仕事が大好き。この日は「オールスター後夜祭」を終えてほぼ寝ずに参加）
3.無駄な時間（やらなきゃいけないことがあっても、罪悪感を持ってるけど、一旦リセットするために）
“Hカップバストとスレンダーボディが印象的な小日向ななせ。チャームポイントは「よく『色白いね』って言われるのでチャームポイントかなと思います。あと、笑うと目がなくなるので、それもチャームポイントですね」。
【小日向ななせを作る3大要素】
1.コーラ（ご飯を食べるときも、普段家にいる時の飲み物も常に。コカコーラの赤派）
2.ネギ塩タン（TikTokの名前を“ねぎ塩”にするほど好き）
3.もんじゃ（撮影会終わりにつぶらあいと食べに行くのが恒例。1人もんじゃは恥ずかしくてまだ出来ない）
看護師として働きながらスカウトをされてグラビアアイドルとしても活動する“二刀流グラドル”真田まこと。チャームポイントは「すぐ目につく胸かなと思います。あと、筋肉もしっかりあるので他の誰とも被らないフィギュアのようなモデル体型かなと」。
【真田まことを作る3大要素】
1.水樹奈々（芸能界を目指したきっかけ）
2.看護師（手に職をつけて安定したからこそグラビアにチャレンジできた）
3.ファン（支えてくれる皆さんのおかげ）
2022年『ヤングジャンプ』でグラビアデビューし、“グラビア界のシンデレラガール”と呼ばれる西野夢菜。チャームポイントは「色白もち肌ボディ」。
【西野夢菜を作る3大要素】
1.お寿司（1番は悩みつつも“マグロ”）
2.漫画（ずっと読んでいるのは「HUNTER×HUNTER」。劇場版「チェンソーマン」も気になり中）
3.けろけろけろっぴ（世の中にいるキャラクターの中で1番好き）
身長170cmの抜群スタイルを活かし、グラビアのほかK-1ガールズ2025としても活動する美輪咲月。チャームポイントは「元気です！身長が高いせいなのか顔のせいなのか、あんまり元気なさそうって言われるんですけど（笑）、喋るとすっごい元気なんです！直接会っていただけるとわかるかなと思います」。
【美輪咲月を作る3大要素】
1.ルーティーン（日々のルーティンが細かい）
2.ユッケ（最近ハマった）
3.ピラティス（運動嫌いだったが、20代後半に差し掛かり「いま運動しなかったらこのままダメになる」という先人の教えに倣ってスタート）
※追加…「うちにモルモット・ふうちゃんをすごい溺愛しているので、皆さんにもモルモットの良さを知ってほしいです」。
福岡県出身、フレッシュ撮影会専属モデルの榛名うい。チャームポイントは「童顔とよく言われるので童顔と体のギャップだと思います」。
【榛名ういを作る3大要素】
1.THE ORAL CIGARETTES（撮影会前にも聞いてテンションUP）
2.睡眠（とにかく寝て回復。どこでも寝られる）
3.ぬい活（猫のぬいぐるみのためにアイテム探し中）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】水着美女がズラリ集結
◆未梨一花（みり・いちか）
“千葉県で発生した爆乳高気圧”こと未梨一花。チャームポイントは「乳。皆さんが評価してくださる育て上げたIカップですね」。
1.米（食べることが大好き。中でも米は毎日）
2.仕事（仕事が大好き。この日は「オールスター後夜祭」を終えてほぼ寝ずに参加）
3.無駄な時間（やらなきゃいけないことがあっても、罪悪感を持ってるけど、一旦リセットするために）
◆小日向ななせ（こひなた・ななせ）
“Hカップバストとスレンダーボディが印象的な小日向ななせ。チャームポイントは「よく『色白いね』って言われるのでチャームポイントかなと思います。あと、笑うと目がなくなるので、それもチャームポイントですね」。
【小日向ななせを作る3大要素】
1.コーラ（ご飯を食べるときも、普段家にいる時の飲み物も常に。コカコーラの赤派）
2.ネギ塩タン（TikTokの名前を“ねぎ塩”にするほど好き）
3.もんじゃ（撮影会終わりにつぶらあいと食べに行くのが恒例。1人もんじゃは恥ずかしくてまだ出来ない）
◆真田まこと（さなだ・まこと）
看護師として働きながらスカウトをされてグラビアアイドルとしても活動する“二刀流グラドル”真田まこと。チャームポイントは「すぐ目につく胸かなと思います。あと、筋肉もしっかりあるので他の誰とも被らないフィギュアのようなモデル体型かなと」。
【真田まことを作る3大要素】
1.水樹奈々（芸能界を目指したきっかけ）
2.看護師（手に職をつけて安定したからこそグラビアにチャレンジできた）
3.ファン（支えてくれる皆さんのおかげ）
◆西野夢菜（にしの・ゆめな）
2022年『ヤングジャンプ』でグラビアデビューし、“グラビア界のシンデレラガール”と呼ばれる西野夢菜。チャームポイントは「色白もち肌ボディ」。
【西野夢菜を作る3大要素】
1.お寿司（1番は悩みつつも“マグロ”）
2.漫画（ずっと読んでいるのは「HUNTER×HUNTER」。劇場版「チェンソーマン」も気になり中）
3.けろけろけろっぴ（世の中にいるキャラクターの中で1番好き）
◆美輪咲月（みわ・さつき）
身長170cmの抜群スタイルを活かし、グラビアのほかK-1ガールズ2025としても活動する美輪咲月。チャームポイントは「元気です！身長が高いせいなのか顔のせいなのか、あんまり元気なさそうって言われるんですけど（笑）、喋るとすっごい元気なんです！直接会っていただけるとわかるかなと思います」。
【美輪咲月を作る3大要素】
1.ルーティーン（日々のルーティンが細かい）
2.ユッケ（最近ハマった）
3.ピラティス（運動嫌いだったが、20代後半に差し掛かり「いま運動しなかったらこのままダメになる」という先人の教えに倣ってスタート）
※追加…「うちにモルモット・ふうちゃんをすごい溺愛しているので、皆さんにもモルモットの良さを知ってほしいです」。
◆榛名うい（はるな・うい）
福岡県出身、フレッシュ撮影会専属モデルの榛名うい。チャームポイントは「童顔とよく言われるので童顔と体のギャップだと思います」。
【榛名ういを作る3大要素】
1.THE ORAL CIGARETTES（撮影会前にも聞いてテンションUP）
2.睡眠（とにかく寝て回復。どこでも寝られる）
3.ぬい活（猫のぬいぐるみのためにアイテム探し中）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】