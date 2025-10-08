飯窪春菜「父親みたいな人が3人」「祖父母も離婚」複雑な家庭環境を告白「私も同じ道を辿ってしまうんじゃないか」
【モデルプレス＝2025/10/08】元モーニング娘。の飯窪春菜が7日、日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。
【写真】飯窪春菜、美くびれ＆美脚披露
この日は子ども連れで再婚するステップファミリーの芸能人が集結。飯窪は自身が育った家庭について「母がバツ2なんですけど、私と4歳下の妹を連れて再婚してそこで9歳下の妹ができました」と告白。また「母はその時の父とも離婚して別のパートナーがいるので父親みたいな人が3人いる感覚」と母親が2度の離婚を経験していることを明かした。
飯窪は「両親の離婚に対して思うことはない」としながらも、「（自分が結婚をする時に）お相手の方が離婚してない家庭だった時に『父親みたいな人が3人いるのどう思うんだろう？』という不安を勝手に持ってしまっている」と吐露。そして「今までお付き合いした方もシングルマザーの人が多かったり、自然とそういう共通点があった」とぶっちゃけつつ「祖父母も離婚しているので私も同じ道を辿ってしまうんじゃないかみたいな不安はあります」と口にしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】飯窪春菜、美くびれ＆美脚披露
◆飯窪春菜「父親みたいな人が3人いる感覚」と母親が2度の離婚を経験
この日は子ども連れで再婚するステップファミリーの芸能人が集結。飯窪は自身が育った家庭について「母がバツ2なんですけど、私と4歳下の妹を連れて再婚してそこで9歳下の妹ができました」と告白。また「母はその時の父とも離婚して別のパートナーがいるので父親みたいな人が3人いる感覚」と母親が2度の離婚を経験していることを明かした。
◆飯窪春菜「シングルマザーの人が多かった」これまでの交際相手の交通点
飯窪は「両親の離婚に対して思うことはない」としながらも、「（自分が結婚をする時に）お相手の方が離婚してない家庭だった時に『父親みたいな人が3人いるのどう思うんだろう？』という不安を勝手に持ってしまっている」と吐露。そして「今までお付き合いした方もシングルマザーの人が多かったり、自然とそういう共通点があった」とぶっちゃけつつ「祖父母も離婚しているので私も同じ道を辿ってしまうんじゃないかみたいな不安はあります」と口にしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】