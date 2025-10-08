滝沢眞規子、ボリュームたっぷり手作り弁当に「食べてみたい」「豪華」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】モデルの滝沢眞規子が8日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】滝沢眞規子、撮影現場で一番人気おかずたっぷり弁当
◆滝沢眞規子、おかず満載の弁当披露
滝沢は、ひじきご飯に大豆を混ぜた栄養たっぷりのご飯をはじめ、ブロッコリー、ナムル、大学芋、煮物など、品数豊富なおかずが美しく詰められた弁当を公開。卵焼きやマカロニサラダ、にんじんのラペなども添えられ、彩りと栄養のバランスが取れた仕上がりとなっている。さらに、ケータリングでの男性陣観察の結果「だいたい唐揚げが一番人気」と記し、弁当の真ん中にはおおぶりの唐揚げが数個のせられている。
◆滝沢眞規子の手作り弁当に反響
この投稿にファンからは「本当に美しいお弁当」「彩りが素敵」「豪華」「食べてみたい」「おかずパンパン」「お腹いっぱいになりますね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
