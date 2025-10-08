「朝晩の温度差問題」→【ハニーズ】にいいのある！ 40・50代のための「秋ブルゾン」

日中はトップス一枚で過ごせるのに、朝晩は肌寒い……。寒暖差が大きい今の時期に活躍しそうなのは、サッと羽織っておしゃれ見えする「秋ブルゾン」。今回は【ハニーズ】と、一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、ミドル世代に似合うブルゾンをピックアップしてご紹介します。スエード調素材が高見えするブルゾンと、最旬コーデを楽しめるバルーンブルゾンが登場。

温度差問題を解決しながらコーデもランクアップ

【ハニーズ】「スエードブルゾン」\4,980（税込）

高級感のあるスエード調素材で作られているブルゾンは、サッと羽織るだけでワンランク上の着こなしを楽しめそう。キラリと光るメタルボタンやジップも、コーデの格上げをサポート。顔まわりがスッキリ見えるノーカラーデザインで洗練された印象に。スモーキーピンクやグレージュなど、ニュアンス感のある色味がおしゃれなカラー展開。全5色から選べます。

1軍になるかも！ 着回し優秀 & 着心地の良さも期待できそう

コンパクトシルエットのブルゾンは、スカートやパンツ、ワンピース、あらゆるアイテムにマッチ◎「柔らかく滑らか」「ストレッチも利いて」（公式オンラインストアより）、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。ブラウンのブルゾンに、ダークカラーのワンピやブーツを合わせれば、秋ムードたっぷりの着こなしに。

大人フェミニンな着こなしを楽しめる最旬ブルゾン

【GLACIER lusso】「裾バルーンブルゾン」\5,980（税込）

GLACIER lussoのこちらのブルゾンは、裾がふわっと膨らむ旬のバルーンシルエットが特徴。首元や袖口にもギャザーを寄せ、フェミニンな着こなしを楽しめるのが魅力です。程よくゆとりのあるシルエットで、気になる部分もおしゃれにカバー。撥水・ポケット付きなど、機能性も備わっています。アイボリー・ブラック・ピンクグレーの3色展開。

定番カジュアルコーデも即今っぽくアップデート

白Tとジーンズの定番カジュアルコーデ。バルーンシルエットが目を引くブルゾンを合わせることで、グッと今っぽく垢抜け感のあるスタイルに。落ち着いた雰囲気も華やかさも感じられるくすみピンクが、大人の魅力をさらに引き出してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i