藤本洸大＆簡秀吉が接近！ 『修学旅行で仲良くないグループに入りました』KV完成 オープニング曲はげんじぶに決定
藤本洸大と簡秀吉がダブル主演する10月18日スタートのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ／毎週土曜1時）より、キービジュアルと新予告が解禁。さらに、原因は自分にある。の書き下ろし新曲「トレモロ」がオープニング曲に決定した。
【写真】修学旅行で巻き起こるピュアラブストーリー『修学旅行で仲良くないグループに入りました』新予告
本作は、隠木鶉（かくれぎうずら）による同名小説をドラマ化。修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリーだ。
ダブル主演を務めるのは、連続ドラマ初主演の藤本洸大と、『仮面ライダーギーツ』で知られる簡秀吉。“四天王”を演じるキャストには、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李が名を連ねる。
このたび、教室で見つめ合う日置と渡会の姿を捉えたキービジュアルが解禁となった。戸惑いを秘めた上目遣いの日置と、その視線を優しく受け止める渡会。学校一の人気者である渡会が、平凡な日置に積極的に心を寄せていく――そんな2人の“距離が縮まる瞬間”を切り取った1枚だ。視線が交差した瞬間に走る“青春の鼓動”が伝わるビジュアルに仕上がっている。
あわせて、新予告映像も公開された。一軍男子と平凡男子のピュアなラブストーリーが、瑞々しく映し出されている。新予告映像はTVer番組ページや各SNSで公開中。
さらに、オープニング曲は、桜木が所属する「原因は自分にある。」の新曲「トレモロ」に決定した。ドラマのために書き下ろされた本楽曲は、距離のある2音を反復する奏法“トレモロ”のように、隣り合わない2人が何度も響き合い、心を近づけていく姿を描いた、きらめきと甘酸っぱさに満ちた青春ソング。疾走感あふれるメロディが、日置と渡会のまぶしい恋模様を瑞々しく彩る。本楽曲は、10月18日の初回放送で初解禁となる。
ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて10月18日より毎週土曜1時放送。
※桜木雅哉（原因は自分にある。）、監督・進藤丈広のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桜木雅哉（原因は自分にある。）
まずは「原因は自分にある。」の新曲「トレモロ」が、僕が出演させていただくこの作品のオープニング曲に起用していただけたことを嬉しく思います。これから「原因は自分にある。」を、視聴者の皆さんにもっと知っていただけると思って、すごく幸せと期待を感じています！ この楽曲はドラマに寄り添って、儚い青春の美しさが「チャイムやノート」など音や歌詞のところどころに散りばめられています。ドラマを見ていただく方にも、僕らが表現する青春を感じ取っていただき、ドラマとともに楽曲も愛していただければ嬉しいです！ 放送をぜひ、お楽しみください！
■第1話放送を前に、監督・進藤丈広からコメント到着
原作の世界観にピッタリな５人がキャスティングされ、さらに本物のクラスメイトのように仲良くなってきている。監督としてこんなに嬉しいことはありません。そのチーム感はしっかりと画面に写り、視聴者の皆様には一緒に修学旅行を楽しんでもらえるような、そんな追体験を味わえると思います。爽やかでポップなオープニング曲と主題歌が、さらに作品を盛り上げています。ドラマ修学旅行をぜひともよろしくお願いします！
