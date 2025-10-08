シャーリーズ・セロンがジョニー・デップを無視！？ 気マズイ映像がキャッチされる
シャーリーズ・セロンが、パリ・ファッション・ウィークで開催されたディオールのファッションショーにて、1999年の映画『ノイズ』で共演したジョニー・デップの前を素通りする映像がキャッチされた。
【動画】シャーリーズがジョニーを完全無視している気まずい一部始終
ファッション界の業界紙WWDがインスタグラムにてシェアした映像によると、先週開催されたディオールの2026年春夏コレクションのショーで、シャーリーズが、LVMHの会長兼CEOベルナール・アルノーと仏大統領夫人ブリジット・マクロンに挨拶をし、それぞれとチークキスを交わしたが、隣に立っていたジョニーには目もくれず、その場を立ち去ったようだ。
PageSixによると、ジョニーは、LVMH会長や大統領夫人と挨拶を交わすシャーリーズの様子を見守り、次に自分も挨拶しようと待ち構えていたように見えるといい、彼女が立ち去ると、ぎこちなく立ち尽くしていたそうだ。しかし情報筋は、「目まぐるしいイベントだった」ため、「特筆すべき事はない」とコメントした。
なおファンからは、「そこにいるのジョニー・デップ？」「ジョニー・デップしか目に入らない」「ジョニーに気が付かなかったか、この数分前に挨拶したか、どちらかじゃない？」などとコメントが寄せられている。
【動画】シャーリーズがジョニーを完全無視している気まずい一部始終
ファッション界の業界紙WWDがインスタグラムにてシェアした映像によると、先週開催されたディオールの2026年春夏コレクションのショーで、シャーリーズが、LVMHの会長兼CEOベルナール・アルノーと仏大統領夫人ブリジット・マクロンに挨拶をし、それぞれとチークキスを交わしたが、隣に立っていたジョニーには目もくれず、その場を立ち去ったようだ。
なおファンからは、「そこにいるのジョニー・デップ？」「ジョニー・デップしか目に入らない」「ジョニーに気が付かなかったか、この数分前に挨拶したか、どちらかじゃない？」などとコメントが寄せられている。