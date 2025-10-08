中川翔子出産から1週間の苦悩を告白「お腹痛すぎる」 世の母に賛辞「みんなすごすぎる」
タレント・中川翔子が8日にインスタグラムを更新。双子出産から約1週間がたった現在の苦痛を告白した。
【写真】中川翔子、顔のむくみは少し落ち着いたけど…現在の苦悩を告白
9月30日に双子を出産した中川。出産直後にはインスタグラムで「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて 人生においてレアすぎる体験をした一日」と語っていた。
そんな中川はこの日、「お腹痛すぎる まだ後陣痛？が全然やばい」「三日目がピークとかいうけど一週間たっても子宮が痛すぎる」と現在の体調を告白。「わたしは帝王切開で 陣痛は味わってないけど 違う痛さがそれぞれあるから 本当にみんな命懸けなんだなぁと痛感しました」と出産という一大事を成し遂げたことを改めて実感した様子。
そんな中川は「痛いよう みんなすごすぎるよ強すぎる」と世の母親への賛辞を送りつつ「安静時間を確保できるよう いろんなこと助けていただきながら 回復につとめます」「歩かないよう安静にします」と、周囲の助けをかりながら、産後を乗り越えていることを明かしている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
