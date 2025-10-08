MEGUMI、妖艶な着物姿にファンがメロメロ「和装美人」「魅力が引き立つ感じ！」
女優・MEGUMIが、8日にインスタグラムを更新。着物を始めとした最近の衣装ショットを公開し、ファンから絶賛の声が集まっている。
【別カット】黒ノースリーブから美しい二の腕があらわ（ほか8枚）
インスタグラムでは、度々衣装や私服を公開しているMEGUMI。今回の投稿では「最近はこんな格好でお送りしました」とつづり、多数の近影をアップ。グレーの着物を着た妖艶な姿や白シャツ＆黒パンツのクールな装いなどが収められており、どのカットからも彼女の美しさとカッコよさが全開になっている。
コメント欄にはファンから「和装美人」「魅力が引き立つ感じ！」「“品”って、こういう佇まいのこと」「可愛い過ぎる」など、称賛の声が上がっていた。
■MEGUMI（めぐみ）
1981年9月25日生まれ、岡山県倉敷市出身。多くのドラマや映画に出演し、2020年2月に映画『台風家族』『ひとよ』で第62回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。さらに、美容本の出版なども手掛けている。
引用：「MEGUMI」インスタグラム（＠megumi1818）
