マライア・キャリー(56)の14歳の娘モンローが、母同様にミュージシャンとしての道を歩み始めているようだ。マライアと元夫ニック・キャノンの双子の１人であるモンローは、これまでにも母と一緒にステージで歌ったり、TikTokでその歌唱力を披露していたが、最近本格的にスタジオ入りしていると報じられている。



【写真】娘のモンロー すっかり美人さんに！

さらに、マライアは娘がアーティストとして活動を開始するのに備え、すでに「モンロー・キャリー」の名前を商標登録しているという。その用途としては音楽活動だけでなく、アパレルやプロモーショングッズなども含まれているようだ。



ある関係者はザ・サン紙にこう話す。「マライアはこの業界の経験が豊富ですから、モンローがミュージシャンになりたいようなことを示唆した時、慎重になっていました」「でもそれが娘のやりたいことだと分かっていますし、全面的に協力しています」「モンローは 母親のコネを頼って歌手になりたくはないですが、母の助言は非常に重要です」「まだ始めたばかりですが、スタジオで色々なことを試しています」「彼女は素晴らしい声の持ち主ですし、予定通りいけば、世に発表される日もそう遠くはないでしょう」。



マライアも先日、娘が１人のアーティストとして音楽界に挑戦したいようだと明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）