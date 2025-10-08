◆報知新聞社後援◇静岡学生野球 ２位決定戦プレーオフ 静岡産業大１０−３東海大静岡＝８回コールド＝（８日・草薙球場）

静岡産業大が東海大静岡を１０―３の８回コールドで破り、東海地区大学選手権（１７日開幕、草薙）の出場権を４年連続で獲得した。試合が大きく動いたのは２―３で１点を追う７回。１死一、二塁で今秋のドラフト候補で４番の渡辺笑生（わらう）一塁手（４年）の一発が出た。外角からシュート回転で内寄りに入ってきた直球を完璧に捉えると、打球は右中間の中段スタンドへ。逆転の３ラン本塁打で、流れを一気に引き寄せた。

渡辺にとって２試合連続、今秋５本目の本塁打となった。３打数２安打４打点の活躍を見せた１８０センチの大砲は、「正直、単打で追いつければと思っていました」と振り返る。「打った瞬間の感触も弾道も良く、伸びのある打球だったのでヒットは確信していました。入ってくれたらうれしいな、と少し期待してましたね」と笑顔。「逆転弾は素直にうれしかった」とも喜びを語った。

勝負を決める値千金の一撃に、萩原輝久監督も笑顔を見せた。「いやもう、“笑生さまさま”でしたね」と頬を緩め、「この前の本塁打もそうだけど、今日の一振りも本当に価値があった」と称賛。これまでの４本の本塁打は、ランニング１本、左越え３本で、右越えは今回が初めてだった。

渡辺は１年秋に新人賞、ベストナイン（ＤＨ）、本塁打王（３本）を獲得し、早くから注目を集めた逸材だ。しかし、２年夏に左膝前十字靱帯断裂に加え、半月板も損傷した。負傷して以降は左足の使い方や打撃時の体の開きに苦しんできた。それでも今季に入り復調。５日にはフォーム改善に向けた新たなアプローチとして、「左足ではなく左肩を意識することで、上半身からの開きを抑える」取り組みを始め、手応えを感じているという。

「笑生」という名前には、「笑って人生を送れるように」「笑生の周りに笑みが生まれるように」という願いが込められている。東海大会出場を決めたこの日の活躍は、その名にふさわしく、チームに大きな“スマイル”をもたらした。

１７日開幕の東海地区大学選手権は、上位２チームが、北陸・愛知との三連盟王座決定戦（１１月開幕、愛知）に臨む。全国舞台、そしてＮＰＢへの道を切り開く渡辺のアーチが、今、確かな光を放ち始めている。（伊藤 明日香）