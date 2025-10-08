黒木メイサ、凛とした姿で美スタイル披露「強い意志を持って」 「CRONOS」公式アンバサダーに就任
俳優でモデルの黒木メイサ（37）が、アクティブウェアブランド「CRONOS（クロノス）」（ワールドフィット）のオフィシャルアンバサダーに就任。新ビジュアルが公開された。
【写真】躍動感！美くびれくっきりの黒木メイサ
「CRONOS」は、ミニマルかつスタイリッシュなデザインと独創的なシルエットで支持を集めるアクティビティウェアブランド。今回公開された新ビジュアルでは、黒木の凛とした美しさと力強さを通じて、ブランドが掲げる「芯のある美」を表現している。
黒木は俳優・モデルとして数々の作品や広告に出演する一方で、母としての顔も持ち、等身大のライフスタイルを大切にしてきた存在。その生き方と内面から滲み出るしなやかな強さが、ブランドの掲げる世界観と共鳴し、アンバサダー就任が実現した。
公開された新ビジュアルでは、黒木がブランドの新作ウェアを着用。シンプルながらも力強い存在感を放ち、スポーティーで上質なデザインを際立たせている。新ビジュアルで着用したアイテムは、全国のCRONOS店舗および公式オンラインストアで展開中。
黒木は「『Workoutをライフワークにする！』と決意して数年……アクティビティウエアブランドCRONOSのアンバサダーのお話を頂いたときは、思わずその場で踊りました。運動するときはもちろん、自宅時間や外出時にもCRONOSを身に纏うことで、“1日１分でも良い。運動するんだ”という想いを実現できる。これからも無理することなく、ただ強い意志を持って、ワークアウトをライフワークにするべくCRONOSと共に過ごしていこうと思っています」とコメントしている。
