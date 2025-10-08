“令和のオシリーナ”斉藤里奈、“美しすぎるヒップ”を大胆露出
『ミスマガジン2022』で「ミス週刊少年マガジン」を受賞した斉藤里奈が、6日発売の『旬撮GIRL Vol.26』（扶桑社）のグラビアに登場する。
【写真】美しすぎるボディを大胆にさらけ出した斉藤里奈
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA！』（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。本作でシリーズ第26弾となり、6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載する。
斉藤は、2022年10月に「ミスマガジン2022」でミス週刊少年マガジンを受賞。以降、俳優としても活動の幅を広げ、映画やドラマに多数出演。唯一無二の存在感と洗練されたビジュアル、“美しすぎるヒップ”が話題を集め、注目され続けている。
『旬撮』シリーズ初登場となる斉藤が、清楚さあふれる衣装でバツグンのスレンダーボディを披露。縁側のある古風な日本家屋でのロケでは、窓に陽が差した瞬間に撮影。“まるで女神”という感覚を覚えさせてくれる。さらに細い足元から続く丸みを帯びたヒップは、思わず“令和のオシリーナ”と心の声で叫びたくなる衝動が生まれるはず。ブルー、ホワイト、ピンクなどの優しいランジェリー風ビキニで、さまざまな魅力を放出されていながら、美し過ぎる姿に心を奪われる。
【写真】美しすぎるボディを大胆にさらけ出した斉藤里奈
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA！』（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。本作でシリーズ第26弾となり、6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載する。
斉藤は、2022年10月に「ミスマガジン2022」でミス週刊少年マガジンを受賞。以降、俳優としても活動の幅を広げ、映画やドラマに多数出演。唯一無二の存在感と洗練されたビジュアル、“美しすぎるヒップ”が話題を集め、注目され続けている。