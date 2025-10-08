福井梨莉華“汗だくマシュマロボディ” 艶めかしく火照る豊満なカラダ
“グラビア界の大本命”で俳優の福井梨莉華（20）が、6日発売の『旬撮GIRL Vol.26』（扶桑社）の表紙＆グラビアに登場する。
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA！』（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。本作でシリーズ第26弾となり、6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載する。
今号の表紙を務めた福井は、2005年生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長した。
今回の舞台は、サウナ。汗に濡れるマシュマロボディ。サウナの熱と湿気に紅潮した白肌が、思わず息をのむほど艶めく。キュートなサウナハットを被った福井と、オートロウリュサウナを楽しむ様子が描かれていく。高温サウナでしっかりと汗をかきながら、顔が火照り頬が赤らむ様子も収めており、プライペートデート気分を体感できる。また冷たい水風呂へと入浴する様子や、開放的な空間の中で外気欲でととのう瞬間も激写。福井と最高のひとときを味わえる、熱いカットが多数収録されている。
