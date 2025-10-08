「バーチャル万博」不発だった？ロスの今こそ？ 公式がアピール「24時間いつでも巡れる！」…「ぜひ延長を」の声
大阪・関西万博が10月13日に閉幕が迫り、来場予約はほぼとれない状況。そうしたなか、公式Xなどでは「バーチャル万博」への来場を推奨している。
【動画】大阪・関西万博がバーチャルに!? ミャクミャクも登場の動画
万博公式Xは、8日までに「行きたかったパビリオンも、バーチャルなら24時間いつでも巡れる！便利なワープ機能で快適に体験しよう！」と呼びかけ。バーチャル万博でのパビリオンのは入り方、ワープ機能などを紹介している。
万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。バーチャル万博は、未来社会ショーケースの一つとされ、会場に行かずとも楽しめるとされてきた。ドローンショー「One World, One Planet.」に参加することもできる。
アプリダウンロードなどの必要があり、リアルほどには広がらなかった印象。とはいえ、まだ楽しめる時間はあり、閉幕日にはバーチャル万博から閉会式も視聴できる。
バーチャル万博も閉幕するというが、「閉幕してから、思い出を辿ってバーチャル万博楽しみたいのです」「ぜひ延長をお願いします！」などの声が寄せられている。
【動画】大阪・関西万博がバーチャルに!? ミャクミャクも登場の動画
万博公式Xは、8日までに「行きたかったパビリオンも、バーチャルなら24時間いつでも巡れる！便利なワープ機能で快適に体験しよう！」と呼びかけ。バーチャル万博でのパビリオンのは入り方、ワープ機能などを紹介している。
万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。バーチャル万博は、未来社会ショーケースの一つとされ、会場に行かずとも楽しめるとされてきた。ドローンショー「One World, One Planet.」に参加することもできる。
アプリダウンロードなどの必要があり、リアルほどには広がらなかった印象。とはいえ、まだ楽しめる時間はあり、閉幕日にはバーチャル万博から閉会式も視聴できる。
バーチャル万博も閉幕するというが、「閉幕してから、思い出を辿ってバーチャル万博楽しみたいのです」「ぜひ延長をお願いします！」などの声が寄せられている。