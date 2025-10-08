ベッキー、子供のおやつにも！「本当に大人気」“無添加のり”を紹介「油も使ってない」

ベッキーさんが、自身のYouTubeチャンネルに『今月の無添加【2025.9】』という動画を投稿。動画では、無添加やオーガニックの商品が大好きで、日々探しているというベッキーさんが、おすすめの商品を紹介する様子が公開されました。今回はこの中で、ベッキーさんが、“おやつにもごはんのお供にもなる”と絶賛した無添加食品を紹介します！

動画内で、ベッキーさんが「まぁ美味しい！」と紹介した商品がこちら。

◼︎パリパリ＆サックサク無添加のり

合同会社 佐賀市漁村女性の会 / SAGA PARI NORI しょうゆ味 税込648円（公式サイトへ）

厳選された佐賀県産の高品質な海苔を使用し、特製のしょうゆタレを練り込み、手間ひまかけて丁寧に乾燥させた商品。

保存料や着色料、食用油は使用しておらず、そのままスナック感覚で楽しんでもOK！健康志向の方、子供のおやつ、ビールのおつまみと年齢を問わず楽しめますね。

ベッキーさんは、しょうゆ味を購入されていましたが、他にもチーズ＆バジル味や、梅味、唐辛子味なども♪

◼︎ベッキーさんも大絶賛

ベッキーさんは「本当にパリパリなの！」と言い、小気味よい音を立てながら実食。

そして「もちろん無添加で油も使ってないんですよ。それが最高なんですけど」「これが本当に大人気で。そのまま食べるも良し、ちょっと砕いてごはんにのせるも良し」と絶賛。

さらに「佐賀市漁村女性の会の皆さん！美味しいものを作ってくださりありがとうございます」「皆さんの心を込めた商品、美味しくいただいてます」と、作り手の方々へ感謝されていました。

■動画もチェック

動画では、この他にも、ベッキーさんがおすすめの無添加・オーガニック食品を紹介する様子が公開されています！ぜひチェックしてみてくださいね。