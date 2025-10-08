綾瀬はるか、鈴木亮平は“話し上手”「ゆえに話がちょっと長い時が…」

10月8日、テレビ朝日系『グッド！モーニング』に、綾瀬はるかと鈴木亮平がVTR出演。お互いの印象を語った。

番組のインタビューで“お互いのグッドなところは？”と質問されると、鈴木は、「いつも笑顔なのは、僕、すごくグッドだ、すごい羨ましいと思うんですが、たまにちょっとこそっとバッドなことを吐く綾瀬さんが僕の中ではすごくグッドなんですよ。愚痴も言うよね」と答えた。

これに綾瀬は、「そんな愚痴言いましたか？」と反応し、鈴木が、「一瞬、なんかね、映画の撮影とかしてて（待ち時間に）『これ、何待ってるんだろうね？』みたいな…」と具体例をあげるも、「それは愚痴っていうか感想でしょ」と苦笑い。

一方で、綾瀬は鈴木に対し、「（話を）聞いていてすごい勉強になったり楽しかったり、なんか安心感があります。時間制限がなかったらすごくいいですね」「グッドなところはお話が上手。が、ゆえに話がちょっと長い時が…」と明かし、鈴木から、「それ、バッドなところじゃないですか」とツッコまれていた。