市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす9日からの天気のポイントです。

小野：

予報が変わり、あす9日、あさって10日ともに、晴れマークがつきました。ただ、11日・土曜日からの3連休は、曇りや雨のままです。



9日朝9時の予想天気図です。

小野：

台風は、あす9日午前中に伊豆諸島付近を通過するでしょう。そして、画面の下に、新たに台風のマークが見えます。今後の動きに注意が必要です。あす9日の石川県内は、台風の影響で北寄りの風が、やや強く吹くでしょう。





気象台の週間予報です。

あす9日、あさって10日ともに、晴れる予報に変わりました。ただ、11日・土曜日からの3連休は、くもりや雨のままです。気温は、この先も平年より高いでしょう。



さて、きょうは10月8日です。市川さん、おととしのきょう、石川県内で観測された“ある事”がニュースになったのですが、何か覚えていますか？



市川：

え！？おととしですか。思い当たりません。



小野：

おととしは、きょう10月8日は…

小野：

白山で初冠雪が観測されたのが、ニュースになりました。



市川：

ずいぶん早かったんですね。



小野：

はい、平年日は10月21日です。ことしは、少し遅くなるかもしれませんね。



市川：

もうそんな時期なんですね。