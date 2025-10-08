評価急上昇の佐々木朗希は「最も主要な選択肢だ」　ロバーツ監督が信頼　一方でトライネンは「鋭さが感じられない」

ロバーツ監督も結果を残した佐々木を信用しているようだ(C)Getty Images

日本人ルーキーの評価がうなぎ上りだ。

現地時間10月6日、ドジャースはフィリーズとの地区シリーズ第2戦に勝利し、2勝0敗でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけたが、その最後はややヒヤリとする展開に。4-1で迎えた9回裏、3番手ブレーク・トライネンが2失点を喫すると、4番手アレックス・ベシア、5番手佐々木朗希が火消しに成功した。

中でも9回二死一、三塁から登板し、2連勝に大きく貢献している佐々木の投球に対しては、指揮官の評価も高い。7日、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』などの取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、「間違いなく最も主要な選択肢だ」と話し始め、“抑え”としての働きを高く評価している。

しかし、まだ5試合しか救援経験がない点に触れた上で、「彼が全ての試合を締めるわけにはいかない。それは現実的じゃない。他の投手も起用しなければならない」とも語ったロバーツ監督。「理にかなえば、彼が試合を締める」と強調しつつも、期待と負荷管理の「バランス」を課題として挙げ、次のように続けていた。