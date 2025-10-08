大手賃貸住宅会社が行う「街の魅力度」のランキングが発表されました。鹿児島県は2024年26位でしたが、2025年は何位だったのでしょうか？また、自治体のイメージや知名度などの「自治体ブランドランキング」では、2025年も、奄美市と屋久島町が上位に入りました。



「街の魅力度ランキング」は、大東建託が全国の20歳以上の男女、約18万人を対象に調査し発表しています。住み心地や賑わい親しみやすさなどを、居住者と非居住者が、多角的に評価しているのが特徴です。





鹿児島県は、2024年は26位でしたが、2025年は22位、わずかに上昇しました。九州では、福岡、熊本、大分に次いで4番目です。福岡は、4年連続で全国1位に輝いています。8日は、自治体のイメージや知名度などで順位をつける「自治体ブランドランキング」も発表されました。全国の自治体で、奄美市は62位、屋久島町が80位にランクインしました。世界自然遺産に登録されていることが大きく影響しています。（大東建託 賃貸未来研究所フェロー・ 宋 健 さん）「奄美が、すごく評価が高いのが特徴。認知度でいくと、屋久島で65％ぐらいしかない。奄美も70％ぐらいしかないのに、良いイメージがあるというのが30％を超えている。だけど、行ったことがある人が10％いない。イメージをうまく作ることには成功しているが、実際に訪れていただいて高い評価を得ていくというのが、この地域の次の課題ではないか」世界自然遺産をどう生かしていくか課題がありそうです。