これからの気象情報です。

9日(木)は天気が回復して、青空が広がりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。

県内は、9日(木)未明～昼前にかけて濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。



◆10月9日(木)の天気

・上越地方

雨は明け方までで、日中は各地とも日差しが届く見込みです。

最高気温は23～24℃と、この時期らしい気温でしょう。



・中越地方

朝晩は雲が多いですが、日中は晴れるでしょう。

最高気温は23℃前後の予想です。昼間は薄着でも過ごしやすい陽気でしょう。



・長岡市と三条市周辺

夕方にかけておおむね晴れるでしょう。

夜は雲が広がりますが、大きな天気の崩れはなさそうです。

最高気温は24℃くらいでしょう。朝晩は気温が下がるため肌寒く感じられそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

日中は晴れ間が広がるでしょう。洗濯物も外に干せそうです。

夜は雲がかかかるものの、雨が降ることはないでしょう。

最高気温は23～24℃の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

朝から夕方にかけて各地とも晴れるでしょう。夜は雲が広がりそうです。

最高気温は23～24℃と平年よりやや高いでしょう。



◆風と波

風は北よりで、下越や佐渡ではやや強く吹くでしょう。

波の高さは1～2mの予想です。次第に波がやや高くなるところが多いでしょう。



◆週間予報

10日(金)も日差しが届くでしょう。

11日(土)以降は雲に覆われて、雨の降る日が多い見込みです。

最高気温は平年並みの日が多いでしょう。



9日(木)は一日の気温差が大きくなりそうです。