天気回復し青空が広がりそう、朝晩の気温差に体調崩さないように注意を【これからの天気(8日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
9日(木)は天気が回復して、青空が広がりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。
県内は、9日(木)未明～昼前にかけて濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。
◆10月9日(木)の天気
・上越地方
雨は明け方までで、日中は各地とも日差しが届く見込みです。
最高気温は23～24℃と、この時期らしい気温でしょう。
・中越地方
朝晩は雲が多いですが、日中は晴れるでしょう。
最高気温は23℃前後の予想です。昼間は薄着でも過ごしやすい陽気でしょう。
・長岡市と三条市周辺
夕方にかけておおむね晴れるでしょう。
夜は雲が広がりますが、大きな天気の崩れはなさそうです。
最高気温は24℃くらいでしょう。朝晩は気温が下がるため肌寒く感じられそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
日中は晴れ間が広がるでしょう。洗濯物も外に干せそうです。
夜は雲がかかかるものの、雨が降ることはないでしょう。
最高気温は23～24℃の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
朝から夕方にかけて各地とも晴れるでしょう。夜は雲が広がりそうです。
最高気温は23～24℃と平年よりやや高いでしょう。
◆風と波
風は北よりで、下越や佐渡ではやや強く吹くでしょう。
波の高さは1～2mの予想です。次第に波がやや高くなるところが多いでしょう。
◆週間予報
10日(金)も日差しが届くでしょう。
11日(土)以降は雲に覆われて、雨の降る日が多い見込みです。
最高気温は平年並みの日が多いでしょう。
9日(木)は一日の気温差が大きくなりそうです。
