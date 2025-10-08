８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本サッカー協会（ＪＦＡ）が７日、都内で会見し、影山雅永・技術委員長（５８）の契約解除を発表したことを報じた。

影山氏はＵ―２０Ｗ杯視察に向かった際のパリ行きの機内で児童ポルノ閲覧の疑いで当局に拘束され、その後、有罪判決を受けた。協会は緊急会見を行ったが、罪状や本人の認否などについて「プライバシーの保護」として、詳細を明らかにしなかった。

コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は影山氏が児童ポルノの輸入や所持について「フランスで禁止されているとは知らなかった」と裁判で話したことについて「もし本当にそんなことをおっしゃってるとすると、日本では禁止されてないのでって前振りがつく感じじゃないですか。と思い込んでたみたいな」と、まず話し出した。

その上で「だけど、そんなことはないわけで、日本でも厳しく法律があるわけで。だとすると、影山氏が日本では大丈夫だと信じていたというのを前提として、このコメントになってるとすると、日本にいた時から同じようなことを、ずっと見たり、楽しんだりしてらっしゃったんだと。違えばごめんなさいだけど、していた可能性があると疑われることをしてらっしゃわけだから」と続けると「そうすると、フランスへの飛行機の中で見つかって、そのことで罰を受けているわけですよね。日本でもこれダメだよという法律があるわけで日本でも見ていた、持っていたということになると、そちらで摘発されることも？」と問いかけていた。