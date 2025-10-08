お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（38）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。中学時代の通知表を披露した。

野田は「中学の時の自分の通信簿が出てきて、3を書き足して8にしてた。5段階評価なのに。母もおどろいてた」とつづり、かなりの数“改ざん”された通知表の画像を投稿。

「野田光」と本名も表示。いつ修正したのかは不明だが、数字を変えているのはなぜか1学期と学年のみで、〇を◎にしたり、「2」を強引に「3」にするなどの力技も。さらに学校からは「いつか社会をリードする君へ!!」のメッセージに、家庭からの連絡は「まさか、8が5つもあるとは、おどろきです(笑)」と書かれている。

また、「母校が50周年だったので登壇してきた」と母校の校門前での写真も投稿。「あと久しぶりに実家帰ったら母が手芸やりまくってた」と母の作品も披露している。

この投稿を見た人からは「◯を◎にしてる意志の強さもすごく気になりました」「2を強引に3にしてるとこも」「お母さんもセンスあるの良き」「10段階って言い張った方が良い」「社会をリードする君になりましたね」「発想のスケールが中学生離れしてて草」「評価が突き抜けていて思わず笑ってしまいました」「その頃から天才やったんですね」「家庭からの返信も書いてるやろ」などの声が寄せられていた。