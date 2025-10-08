歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。歌手の絢香さんとの再会ショットを投稿しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】 絢香さんと２ショット 「初めて出会ったのは何歳の時だっけ？」「色々な思いが溢れ、何だかうるうるしてしまったよ」

工藤さんは、「初めて出会ったのは何歳の時だっけ？なんて話をしていて」とコメントし、2人の笑顔の写真とともに、久しぶりの再会を報告しています。







投稿によると、初めて出会ったのは絢香さんが21歳の頃だったそうで、「色々な思いが溢れ、何だかうるうるしてしまったよ」と感慨深げなコメントを添えています。

写真は室内で撮影されたもので、工藤さんは紺色のニット、絢香さんは黒いトップスを着用しています。「久しぶりに会えて嬉しかったわ」と工藤さんは再会の喜びを表現し、絢香さんと肩を寄せ合い笑顔を見せています。







また、2人の間では発声練習の話題も出たようで、工藤さんは「私は痺れに負けて長く続けられないリップロール笑笑 やっぱり大事だなぁ」と、プロの歌手同士ならではの会話があったことも明かしています。

この投稿に、「仲の良い歌姫同志」「しーちゃん 綾香ちゃんとのお写真素敵です」「二人ともめっちゃ嬉しそうなのが画面から伝わりました 最強ツーショット」「頬よせ具合がお二人の心の近さを感じます」「またまた絢香さんとのコラボの香りがします」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】