非常に強い台風22号は木曜日に伊豆諸島に最も接近する見通しです。伊豆諸島ではこれまでに経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあります。暴風や高波に最大級の警戒をし、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒をしてください。

非常に強い勢力の台風22号は木曜日の明け方から朝に伊豆諸島に最も接近する見通しです。非常に強い勢力を維持して伊豆諸島に接近するため、伊豆諸島では経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあります。

木曜日に予想される最大瞬間風速は伊豆諸島で70メートルで、未明から昼前にかけては一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹くおそれがあります。暴風が吹き始めてからの屋外での行動はいのちに危険が及びます。屋内でも窓から離れるなど対策をし、安全な場所で過ごしてください。

また木曜日は伊豆諸島で12メートルの波が予想されていて、猛烈なしけとなる見込みです。暴風・高波に最大級の警戒をしてください。木曜日の午前にかけて発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨や猛烈な雨が降る所がありそうです。大雨による災害にも厳重に警戒してください。

西日本から東日本の太平洋側も強風や高波、高潮に注意・警戒が必要です。関東も風が強まり、海上はうねりを伴って大しけとなる見込みです。また未明から朝にかけて千葉県や静岡県の一部では雨雲のかかる所もありそうです。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：17℃

青森 ：20℃ 盛岡：21℃

仙台 ：21℃ 新潟：23℃

長野 ：23℃ 金沢：25℃

名古屋：32℃ 東京：24℃

大阪 ：29℃ 岡山：29℃

広島 ：29℃ 松江：25℃

高知 ：32℃ 福岡：28℃

鹿児島：30℃ 那覇：32℃