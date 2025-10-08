【台風22号】

台風22号は、9日明け方から朝にかけて、非常に強い勢力のまま伊豆諸島に最も接近する見込みです。伊豆諸島では、9日は70メートルの最大瞬間風速が予想され、波の高さは12メートルと猛烈にしけるでしょう。これまで経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあります。一部の家屋が倒壊するおそれのある風となりますので、頑丈な建物の中のできるだけ窓から離れた場所で過ごしてください。また、9日夕方までの予想雨量は300ミリとなっています。9日未明から昼前にかけて猛烈な雨が降り、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれもあります。記録的な暴風や高波に最大級の警戒をするとともに、大雨災害にも厳重に警戒してください。

【全国の9日の天気】

台風22号は、伊豆諸島に接近したあと、関東の東へと離れる見込みです。関東の沿岸部では、昼前まで雨の降る所があり、風が非常に強く吹く所もありそうです。午後は天気が回復に向かうでしょう。西日本や東海、北日本は、広い範囲で晴れそうです。最低気温は、西日本や北日本で8日より低く、北海道は10℃以下の所があるでしょう。日中の気温は北日本や関東で8日より低く、北海道は15℃前後と、日中も上着が必要になりそうです。西日本や東海は季節外れの暑さが続き、名古屋や高知、鹿児島などで真夏日が続きそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 10℃（-5 平年並み）

仙台 16℃（-1 9月下旬）

新潟 17℃（-1 9月下旬）

東京都心 20℃（±0 9月中旬）

名古屋 22℃（＋1 9月中旬）

大阪 22℃（-1 9月中旬）

広島 22℃（-2 9月中旬）

高知 22℃（±0 9月中旬）

福岡 22℃（-1 9月中旬）

鹿児島 24℃（-1 9月中旬）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 16℃（-7 10月中旬）

仙台 21℃（-5 平年並み）

新潟 23℃（-2 平年並み）

東京都心 24℃（-4 平年並み）

名古屋 32℃（＋1 8月下旬）

大阪 29℃（-3 9月中旬）

広島 29℃（-3 9月中旬）

高知 32℃（-1 8月中旬）

福岡 28℃（-1 9月中旬）

鹿児島 30℃（-1 9月中旬）

那覇 32℃（±0 真夏並み）

【全国の週間予報】10日は、晴れる所が多いでしょう。ただ、日差しは続かず、3連休初日の11日は雲が多くなりそうです。沖縄や九州、四国では雨の降る所があるでしょう。12日は、北日本や北陸で雨の所がありそうです。13日は、北海道で晴れ間があるほかは雲が広がりやすく、その後は、東北や北陸を中心に雨の降る所があるでしょう。なお、南の海上で、新たに台風23号が発生しました。10日から11日にかけて、沖縄の大東島地方に接近するおそれがあり、3連休中は本州の南を東寄りに進む見込みです。北寄りの進路を通ると、連休中の天気に影響が出るおそれがありますので、今後の情報にご注意ください。