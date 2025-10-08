【サッカー日本代表】背番号発表 遠藤航不在で「6」は藤田譲瑠チマ 10日にパラグアイ、14日にブラジルと親善試合
JFA(日本サッカー協会)は8日、キリンチャレンジカップ2025に臨むサッカー日本代表の背番号を発表しました。
ケガのため不参加が発表された遠藤航選手(リバプールFC)の背番号「6」は藤田譲瑠チマ選手(FCザンクトパウリ)が着用。選外となった三笘薫選手(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン)の背番号「7」は相馬勇紀選手(FC町田ゼルビア)が背負います。
日本代表は10日にパラグアイ代表と、14日にブラジル代表と試合を行います。
▽キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表メンバー
【GK】
23 早川友基(鹿島アントラーズ)
12 大迫敬介(サンフレッチェ広島)
1 鈴木彩艶(パルマ・カルチョ)
【DF】
5 長友佑都(FC東京)
2 橋岡大樹(スラヴィア・プラハ/チェコ）
3 谷口彰悟(シントトロイデンVV/ベルギー)
4 渡辺剛(フェイエノールト/オランダ)
16 安藤智哉(アビスパ福岡)
22 瀬古歩夢(ル・アーヴルAC/フランス)
25 鈴木淳之介(FCコペンハーゲン/デンマーク)
14 伊東純也(KRCヘンク/ベルギー)
8 南野拓実(ASモナコ/フランス)
15 鎌田大地(クリスタル・パレス/イングランド)
7 相馬勇紀(FC町田ゼルビア)
19 小川航基(NECナイメヘン/オランダ)
11 前田大然(セルティック/スコットランド)
10 堂安律 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)
18 上田綺世(フェイエノールト/オランダ)
17 田中碧(リーズ・ユナイテッド/イングランド)
9 町野修斗(ボルシア・メンヘングラートバッハ/ドイツ)
13 中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)
21 佐野海舟(マインツ05/ドイツ)
20 久保建英(レアル・ソシエダード/スペイン)
24 斉藤光毅(クイーンズ・パーク・レンジャーズ/イングランド)
26 望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)
6 藤田譲瑠チマ(FCザンクトパウリ/ドイツ)