JFA(日本サッカー協会)は8日、キリンチャレンジカップ2025に臨むサッカー日本代表の背番号を発表しました。

ケガのため不参加が発表された遠藤航選手(リバプールFC)の背番号「6」は藤田譲瑠チマ選手(FCザンクトパウリ)が着用。選外となった三笘薫選手(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン)の背番号「7」は相馬勇紀選手(FC町田ゼルビア)が背負います。

日本代表は10日にパラグアイ代表と、14日にブラジル代表と試合を行います。

▽キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表メンバー

【GK】

23 早川友基(鹿島アントラーズ)

12 大迫敬介(サンフレッチェ広島)

1 鈴木彩艶(パルマ・カルチョ)

【DF】

5 長友佑都(FC東京)

2 橋岡大樹(スラヴィア・プラハ/チェコ）

3 谷口彰悟(シントトロイデンVV/ベルギー)

4 渡辺剛(フェイエノールト/オランダ)

16 安藤智哉(アビスパ福岡)

22 瀬古歩夢(ル・アーヴルAC/フランス)

25 鈴木淳之介(FCコペンハーゲン/デンマーク)

【MF/FW】14 伊東純也(KRCヘンク/ベルギー)8 南野拓実(ASモナコ/フランス)15 鎌田大地(クリスタル・パレス/イングランド)7 相馬勇紀(FC町田ゼルビア)19 小川航基(NECナイメヘン/オランダ)11 前田大然(セルティック/スコットランド)10 堂安律 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)18 上田綺世(フェイエノールト/オランダ)17 田中碧(リーズ・ユナイテッド/イングランド)9 町野修斗(ボルシア・メンヘングラートバッハ/ドイツ)13 中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)21 佐野海舟(マインツ05/ドイツ)20 久保建英(レアル・ソシエダード/スペイン)24 斉藤光毅(クイーンズ・パーク・レンジャーズ/イングランド)26 望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)6 藤田譲瑠チマ(FCザンクトパウリ/ドイツ)