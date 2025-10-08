非常に強い台風22号の接近を受けて気象庁は、先ほど伊豆諸島南部に暴風と高波の特別警報を発表した。伊豆諸島に暴風と高波の特別警報が出るのは今回が初めてだ。

【映像】予想される台風の進路

台風22号は、非常に強い勢力を保ったまま9日に伊豆諸島を直撃する見込みだ。未明には暴風域に入り、明け方から朝にかけて八丈島、青ヶ島付近に最も接近すると見られている。このため気象庁は午後5時前、八丈町と青ヶ島村に、暴風と波浪の特別警報を発表した。

8日夜〜9日はこれまでに経験したことのないような暴風・高波になる恐れがあり、最大級の警戒が必要だ。また、9日午前中は線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れもある。

元気象庁長官の山本孝二氏は「自宅に留まった場合の避難行動」について「風が吹いている反対側の部屋に移動することが大事だ。また、停電対策はロウソクではなく懐中電灯や（充電した）スマートフォンなどで明かりを確保することを心がけてほしい」と呼びかけた。

暴風の見通しとして気象庁から伊豆諸島では9日に最大風速50m、そして最大瞬間風速70mという予想が出ている点については「沖縄では夏場の台風で70mの風が吹くことはあるが沖縄の方はある意味備えができている。対して八丈島では今までほとんど経験がない。とにかく外に出ることは絶対ダメで、頑丈な建物の中で今日は過ごしていただきたい」とした。

8日17時過ぎ現在、青ヶ島では波が高くなってきているが八丈島ではまだそこまで海も荒れていない。避難行動をとるべきだろうか？

山本氏は「進路予報の状況を見ると、（八丈島では）真夜中の0時過ぎくらいから猛烈な状況になると思われる。まだ少し余裕があるので、自治体が出している情報に沿って安全な場所、身の安全の確保、これを最大限に考えて行動していただきたい」と呼びかけた。

さらに注意してほしいこととして「今回は風とともに非常に激しい雨も降る。三宅島では土砂災害の被害がこのくらいの雨で発生したことが過去にもあった。だから特に三宅島では土砂災害に対する厳重な警戒が必要だと思う。さらに、時間雨量50ミリ、70ミリという雨が降った場合、三宅島は火山の島なので火山灰による土石流も過去に度々発生しているので、土石流に対する警戒も呼びかけていただきたい」と注意を促した。

（ABEMA NEWS）