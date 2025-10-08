東京（ＣＮＮ）群馬県沼田市のスーパーマーケットで７日、クマが店内に侵入して、すし売り場を荒らすなどした。買い物客２人が負傷した。日本ではクマによる襲撃事件が相次いでおり、今年度はクマに襲われて死亡した人の数が過去最多となっている。

警察によると、体長１．４メートルほどのクマが駐車場を横切って店内に侵入し、６９歳と７６歳の客２人が負傷した。１人は駐車場で、もう１人は店内で負傷したという。

ＮＨＫによると、事件当時、店内には約４０人の客が買い物をしていた。

今回のスーパーへの侵入では死者は出なかったが、公式データなどによれば、今月初めに２人の死亡が確認され、今年度のクマによる死者は計７人となった。これは２００６年の統計開始以来、年間の死者数としては最多となった。

専門家によれば、気候変動の影響で従来の食料源である花の開花や受粉が阻害されているため、餌を求めて山間部の生息域から市街地に出没するクマが増えているという。

スーパーの店長はＮＨＫに対し、クマは食べ物に興味を示さなかったと語った。店内に入ったものの、出たいのに出られず暴れたような感じだったという。店長が客の避難を誘導していたところ、クマは店外に出て行った。

今月に入り、岩手県でもクマに襲われたとみられる遺体が見つかっており、死者数がさらに増える可能性があるとＮＨＫは伝えている。