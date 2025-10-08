9月、石川県珠洲市の小学校で、ある児童の一言から始まったダンスプロジェクトが披露されました。町に笑顔を届けたダンス。その本番までの軌跡を追いました。

石川県珠洲市の上戸小学校で開かれた運動会。



障害物リレーや綱引きで汗をかく子どもたちと、町の人々が集まるここは、7月にできたばかりの仮設グラウンドです。



町は、去年元日の地震で大きな被害を受け、家を失った人も多く、小学校のグラウンドには仮設住宅が立ち並んでいます。





被災した子供たちに、そして町の人々に、音楽で元気を届けたい… そんな思いから、あるプロジェクトが始まりました。

「よし、みんな、最高の七色にするぞ！イエーイ」



9月、全校児童25人の姿は、体育館にありました。



練習していたのは、2週間後の運動会で披露するという集団演技の「ダンス」。



教えているのは、北陸を中心に活動するダンサーたちです。

仕事が休みの日に、ボランティアで珠洲に通っています。



教えることになった切っ掛けは、去年10月、炊き出しで出会ったある小学生の言葉でした。



MIXER・MOMOSさん：

「その子が、ダンスが大好きっていうのを伝えてくれたので、約束しまして、ダンス一緒にやりましょう、みんなでやろうってなって、音楽でパワーを与えたい、ダンスでパワーを与えたいって思ったのが切っ掛けです」

そのとき「ダンスが好き」と伝えたのが、小学3年生の角珠々葉ちゃんです。



Q. ダンス好きな人？

「はーい」

Q. どんなところが好き？

「全部」



母親の久代さんは…



珠々葉ちゃんの母親・角 久代 さん：

「率直にうれしいの一言ですし、信じられない。思った以上に子どもたちが、真剣に取り組んでいて楽しそうで」



それから学校も協力してくれることになり、課外授業の一環として、全校児童でダンスをすることに。

目標は9月の運動会で、保護者や地域の人たちの前で、披露することです。



児童は：

「楽しいです。みんなとできるところ」

「回り方、できてなかったから、教えていました。もっとキレ切れに踊ってほしいです」



9月24日。この日は、本番前の最終練習です。



全国のダンサーから集まった寄付で作った、手作りの衣装に着替えます。

テーマは「七色」です。



ダンスプロジェクトの切っ掛けとなった、炊き出しの時に見えた虹をイメージしました。



児童は：

「かわいいし、かっこいい」

「この衣装着たら頑張れる」



本番同様の仮設グラウンドで踊ります。

ここでダンサーからアドバイスが…



「表情がみんなちょっと硬いから。元気を与えたかったら、やっぱりみんなが笑わないとさ、伝わらないじゃん。感動も元気もさ、だから笑顔でやってほしい」



本番まであと3日。



残りの練習に身が入ります。



児童：

「一番最初よりも、かなり上手になっていて、本番はみんなで全力で頑張りたいです」

「本番にかっこいいところを、見せたいです」

そして迎えた、運動会当日。



さわやかな秋晴れの空が広がりました。



児童：

「ちょっと緊張するけど、全力で頑張ります」



4か月間の成果を、保護者と地域の人たちに披露します。

練習では硬かった表情も、本番ではこの笑顔！



そして保護者たちも参加し、会場いっぱいに笑顔があふれました。



地域の住民：

「とっても楽しそうだったので、見てる我々も体が何となく自然にこう、ウキウキする」

「可愛いな、本当に癒される。こうして子どもの声聞いて、姿見て本当にいいなって」



踊り切った後、子どもたちからダンサーへサプライズが…

児童：

「ダンスを楽しいと思ったことがなかったけれど、ダンサーさんたちが優しく教えてくださって、楽しいと思えるようになりました。珠洲まで来て私たちにダンスを教えてくれてありがとうございました。短い間だったけど、とても楽しかったです」



ダンスをしたことがなかった子も、ダンスが大好きになりました。

MIXER・MOMOSさん：

「パワーを与えに来てたんですけど、通うたびにパワーをその度に貰って、きょうも沢山頂きました」



小さな切っ掛けから支援の輪が広がり、実現したこのダンスプロジェクト。

復興途中の町に、笑顔と元気が届けられました。