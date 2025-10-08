AAA宇野実彩子、ショーパン×ブーツで美脚輝く黒コーデ公開「脚きれい」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】AAAの宇野実彩子が10月7日、自身のInstagramを更新。黒のコーディネートで美しい脚を披露し、話題となっている。
【写真】宇野実彩子、膝上丈からほっそり美脚輝く
宇野は、「女子校時代からの仲良しが作ったジャケットでお仕事へ」とノースリーブのインナーの上にジャケットを軽く羽織り、ショートパンツと膝下までのブーツ、バッグまですべて黒で揃えたコーディネートを公開。ショートパンツからは長く美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ジャケット素敵」「ブラックコーデとても似合ってる」「脚きれい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
