【モデルプレス＝2025/10/08】AAAの宇野実彩子が10月7日、自身のInstagramを更新。黒のコーディネートで美しい脚を披露し、話題となっている。

【写真】宇野実彩子、膝上丈からほっそり美脚輝く

◆◆宇野実彩子、黒コーデで美脚披露


宇野は、「女子校時代からの仲良しが作ったジャケットでお仕事へ」とノースリーブのインナーの上にジャケットを軽く羽織り、ショートパンツと膝下までのブーツ、バッグまですべて黒で揃えたコーディネートを公開。ショートパンツからは長く美しい脚がスラリと伸びている。

◆宇野実彩子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ジャケット素敵」「ブラックコーデとても似合ってる」「脚きれい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

