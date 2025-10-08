横澤夏子、肉屋で人気芸人と遭遇 意外な姿に「どういう状況？」「面白い」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】お笑いトリオ・グランジの佐藤大が10月6日、自身のInstagramを更新。お笑いタレントの横澤夏子との遭遇ショットを公開した。
【写真】横澤夏子、人気芸人と遭遇で驚きの姿
佐藤は「肉屋さんに買い物に行ったら、なっちゃんとバッタリ遭遇 肉屋さんでたまたま会うなんて昔の私には想像も出来ない嬉しい遭遇」と添えて、お笑いタレントの横澤夏子と遭遇した際のオフショットを投稿。横澤はスーパーにてヘルメット姿を披露しており、仲睦まじい2ショットとなっている。
この投稿には横澤が「お肉屋さんでの遭遇は笑っちゃいます」と反応し、佐藤が「肉屋で遭遇はお互いに大人になりましたね」と返信。ファンからは「すごい偶然」「ヘルメットってなっちゃんどういう状況？」「いい笑顔」「ご縁があるね」「面白い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
