IVEイソ、美肩＆美脚際立つ私服コーデ公開「参考になる」「憧れのスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が8日、自身のInstagramを更新。私服姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】IVEイソ、参考になると話題の私服コーデ
イソは「散策」のコメントとともに街中で撮った写真を公開。黒のタンクトップにチェックのシャツを羽織り、レース生地のミニスカート、黒のベルト、ロングブーツを合わせたコーディネートを披露した。ミニスカートからはスラリとした脚を披露し、肩落とししたシャツからは美しい肩がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「憧れのスタイル」「美しい」「美脚に目がいく」「絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
