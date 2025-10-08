イソ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/08】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が8日、自身のInstagramを更新。私服姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】IVEイソ、参考になると話題の私服コーデ

◆IVEイソ、私服コーデ披露


イソは「散策」のコメントとともに街中で撮った写真を公開。黒のタンクトップにチェックのシャツを羽織り、レース生地のミニスカート、黒のベルト、ロングブーツを合わせたコーディネートを披露した。ミニスカートからはスラリとした脚を披露し、肩落とししたシャツからは美しい肩がのぞいている。

◆イソの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「参考になる」「憧れのスタイル」「美しい」「美脚に目がいく」「絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

