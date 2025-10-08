“腹筋バキバキ”水着SHOTにファン騒然！RIIZE・アントン、プールサイドで見せた肉体美「あかん」【PHOTO】

RIIZEのアントンが、見事な肉体美を披露した。

【写真】RIIZE・アントン、完璧すぎるシックスパック

アントンは最近、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、「off」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、スイムウェア姿でプールサイドに佇むアントンの姿が収められている。上半身をあらわにしたアントンは、鍛え上げられたシックスパックを見せつけ、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「何してるの?!」「死にそう」「あかん」「筋肉やばい」といった驚きと称賛のコメントが寄せられている。

なお、アントンが所属するRIIZEは、9月13日から15日にかけて東京・国立代々木競技場第一体育館でアリーナツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」の最終公演を開催。最終日の15日には、2026年2月21日〜23日の3日間にわたり、自身初となる東京ドーム公演を開催することを発表し、大きな話題を集めた。

◇アントン プロフィール

2004年3月21日生まれ。本名イ・チャンヨン。アメリカ名アントン・リー。ニュージャージー州出身で、父は歌手イ・ユンサン、母は女優シム・ヘジン。元ジュニア水泳選手としても知られており、現役選手時代はニュージャージー州でトップクラスの実力を誇っていた。RIIZEの最年少メンバーでありながら身長は187cmとメンバーで最も高く、愛嬌のある笑顔とのギャップで多くのファンを抱えている。作曲を得意としており、デビュー当時から「今後の成長が最も楽しみ」と注目を集めた。